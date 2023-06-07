«Сбылась мечта каждого из нас». Нападающий «Интера» Мартинес — о финале Лиги чемпионов

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча состоится в субботу, 10 июня. Начало игры — в 22:00 мск.
«Несомненно, что это одна из лучших команд в мире. Мне очень нравится её футбол, и играть против неё будет сложно. Но мы уже встречались с очень сильными командами на групповом этапе и в плей-офф — и в итоге сыграли прекрасно.
Надо постараться получить удовольствие от матча, в финале Лиги чемпионов играешь не каждый день. Сбылась мечта каждого из нас, так что остаётся только как следует поработать и сыграть как можно лучше. Будем надеяться, что сильнейшая команда победит и мы после матча поднимем трофей», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.
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- 7 июня 2023
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