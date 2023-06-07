Зайнутдинов: состав ЦСКА позволяет бороться за титул с «Зенитом». Но нужна стабильность
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Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказал мнение о возможностях борьбы с санкт-петербургским «Зенитом» за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
«Состав ЦСКА позволяет бороться за титул с «Зенитом». Но нужна стабильность. Бывает, что выдаём хорошие отрезки, а бывает, что не очень. Если будем стабильно идти от матча к матчу, то будем бороться», — сказал Зайнутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей. Санкт-петербургский клуб стал чемпионом России в пятый раз подряд. ЦСКА финишировал вторым. Команда Владимира Федотова заработала 58 очков.
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