«Оренбург» объявил о подписании контракта с аргентинским полузащитником
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Полузащитник аргентинской «Химнасии» Томас Муро стал игроком «Оренбурга». Об этом сообщает пресс-служба российской команды на официальном сайте. 21-летний футболист будет выступать за новый клуб под 24-м номером.
Муро — воспитанник «Химнасии». Всего за первую команду он принял участие в 37 матчах, в которых забил два гола и отдал результативную передачу. По данным Transfermarkt, переход Муро обошёлся «Оренбургу» в € 1 млн.
Вчера, 6 июня, президент «Оренбурга» Василий Еремякин анонсировал, что клуб подпишет трёх аргентинцев и одного россиянина. Также вчера оренбуржцы объявили о подписании нападающего турецкого клуба «Алтынорду» Эмирджана Гюрлюка.
В минувшем сезоне «Оренбург» финишировал на седьмом месте в Российской Премьер-Лиге.
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