Лаутаро Мартинес высказался о взаимодействии с Эдином Джеко и Ромелу Лукаку в «Интере»
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Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о взаимодействии с одноклубниками Эдином Джеко и Ромелу Лукаку.
«Это два очень разных игрока. Эдин любит играть с мячом, он опускается ниже и взаимодействует с партнёрами, а Ромелу предпочитает врываться в свободные зоны и просит защитников подключаться и освобождать пространство для второго нападающего. Мне комфортно с ними обоими. Стараюсь подстраиваться под них и под нужды нашей команды. Если надо забежать в свободную зону, чтобы освободить пространство для Эдина, я с лёгкостью это делаю. То же самое касается и Ромелу», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.
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