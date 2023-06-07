Смолов рассказал о стычке с Габуловым после матча с Хорватией на ЧМ-2018

Нападающий сборной России Фёдор Смолов рассказал о стычке с голкипером Владимиром Габуловым после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 года с национальной командой Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
«Правда, что на меня кричал в раздевалке Габулов? Ну, мы поругались после игры, да. В душевой он сказал, что… Не помню точно. Из серии: «Это все твоё разгильдяйство, пижонство. Ты подставил команду». Как-то так.
Как ответил? Да никак. На тот момент я, конечно, разозлился, и был разговор на повышенных тонах. Нас разняли. Ничего хорошего я тоже не сказал. Я извинился уже в раздевалке до этого момента перед ребятами.
Когда была стычка с Габуловым, кто-то поддержал? Да-да, меня поддержали, разняли, сказали: «Габул, успокойся, иди отсюда». А когда мы вышли, мы с ним уже поговорили. Он успокоился — и всё окей. Тем более мы были знакомы и общались», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Nobel.
- 7 июня 2023
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