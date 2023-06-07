«Элемент понта был, да». Фёдор Смолов — о пенальти в ворота Хорватии на ЧМ-2018

Нападающий сборной России Фёдор Смолов вспомнил о пенальти в ворота национальной команды Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) на чемпионате мира — 2018.

«Элемент понта был, да. Наверное, он присущ, такая мысль во мне промелькнула. 90–95% игроков в команде не бьют паненкой в принципе. У них мысли даже нет такой ударить. А у меня есть. Это пижонство? Пижонство. Что эта мысль ко мне пришла – это как бы, наверное, мой внутренний мир. Да, я согласен.

Я бил в чемпионате по центру плассером. Ну то есть это можно пробить, что он вот так летит (показывает сверху вниз. — Прим. «Чемпионата»), а можно пробить несильно, просто в верхнюю часть ворот. И вот этот удар — что-то между…

Значит, нервы подвели? Да. Вопрос к себе: почему не на силу, ровно так же по центру? Почему не куда угодно? Понятно, что постфактум, не забив вот так, ты думаешь: «Твою мать, я бы лучше просто стадион перебил, и то было бы лучше».

Долго сидел в центральном круге, винил себя? Нет. Тогда была мысль: за что? Было ощущение, что я не заслужил этого. Тогда была такая мысль. Был анализ: этот пенальти, я один на поле, это конечная точка, как я туда пришёл? Что произошло? Где я провалил чемпионат мира? Там всё было рядом. Это был вопрос двух-трёх голов — и дальше топ-клуб, условно», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Nobel.