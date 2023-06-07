Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карасёв — о критике: зачем читать мнение людей, которые сидят на диване и пьют пиво?

Карасёв — о критике: зачем читать мнение людей, которые сидят на диване и пьют пиво?
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, как относится к критике в свой адрес. Он заявил, что не читает комментарии в социальных сетях, особенно после таких громких матчей, как московское дерби «Спартака» и ЦСКА.

«Читал ли я комментарии о себе после матча «Спартак» — ЦСКА? Никогда не читаю комментарии. Матч «Спартак» — ЦСКА всегда проходит ярко – и по моментам, и по непредсказуемым действиям игроков. После таких игр я все социальные сети отрубаю и живу дальше. Я в своём деле уже сто лет – стараюсь читать только новости, а глобально в Сеть не залезаю – для чего? Просто зачем читать мнение людей, которые сидят на диване с пивом и отношения к футболу, может быть, не имеют. Все за кого-то болеют, сложно быть объективным.

Болею ли я за кого-то? У меня не было никогда любимой команды, даже когда не судил. А когда начал работать арбитром – тем более», — приводит слова Карасёва «РБ Спорт».

Материалы по теме
Карасёв всё ещё номер один? Лучшие судьи чемпионата России
Рейтинг
Карасёв всё ещё номер один? Лучшие судьи чемпионата России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023