Карасёв — о критике: зачем читать мнение людей, которые сидят на диване и пьют пиво?

Известный российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, как относится к критике в свой адрес. Он заявил, что не читает комментарии в социальных сетях, особенно после таких громких матчей, как московское дерби «Спартака» и ЦСКА.

«Читал ли я комментарии о себе после матча «Спартак» — ЦСКА? Никогда не читаю комментарии. Матч «Спартак» — ЦСКА всегда проходит ярко – и по моментам, и по непредсказуемым действиям игроков. После таких игр я все социальные сети отрубаю и живу дальше. Я в своём деле уже сто лет – стараюсь читать только новости, а глобально в Сеть не залезаю – для чего? Просто зачем читать мнение людей, которые сидят на диване с пивом и отношения к футболу, может быть, не имеют. Все за кого-то болеют, сложно быть объективным.

Болею ли я за кого-то? У меня не было никогда любимой команды, даже когда не судил. А когда начал работать арбитром – тем более», — приводит слова Карасёва «РБ Спорт».