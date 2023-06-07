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Карасёв: для меня ЛЧ ни с чем не сравнима. Желаю российским игрокам скорее вернуться туда

Карасёв: для меня ЛЧ ни с чем не сравнима. Желаю российским игрокам скорее вернуться туда
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Российский арбитр Сергей Карасёв поделился впечатлениями от работы на матчах Лиги чемпионов.

«Скоро наша российская бригада с Кириллом Левниковым поедет работать на турнир в Азию. Но сейчас весь наш спорт отрезан от международных соревнований. Поэтому, как мне кажется, любой турнир в данный момент — это хорошо и пойдёт нам на пользу. Нужно ли нам уходить в Азию? Это должно решать руководство РФС.

Я участвовал во многих матчах чемпионата мира и Лиги чемпионов. Я бы очень хотел вновь повторить это! Желаю всем российским игрокам и судьям поскорее вернуться туда. Всё-таки это самые значимые турниры в нашем спорте. Лично для меня матчи Лиги чемпионов ни с чем не сравнимы. Её ничего не может заменить», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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