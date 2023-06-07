Источник: Канте подписал контракт с «Аль-Иттихадом», игроку будут платить € 100 млн в год

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте перешёл в саудовский «Аль-Иттихад», об этом сообщают инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере» и ряд других авторитетных журналистов.
Согласно сведениям источника, французский хавбек прошёл в Лондоне медицинское обследование перед трансфером. Стороны заключили контракт сроком на два года с возможностью продления ещё на сезон.
В «Аль-Иттихаде» Канте будет получать € 100 млн в год. В эту сумму войдёт зарплата игрока, а также право распоряжаться его имиджевыми правами и коммерческими сделками на рынке рекламы.
Напомним, из-за травм Канте принял участие всего в девяти матчах «Челси» во всех турнирах сезона-2022/2023. В составе «аристократов» полузащитник выигрывал Лигу чемпионов в 2021 году.
Ранее «Аль-Иттихад» сообщил о переходе бывшего нападающего «Реала» и сборной Франции Карима Бензема.
- 7 июня 2023
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