Защитник Н'Дика покинет «Айнтрахт»

Защитник «Айнтрахта» Эван Н'Дика покинет команду на правах свободного агента, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
По информации источника, контракт 23-летнего центрального защитника истекает в конце июня этого года. Футболист отказался продлевать соглашение и сможет перейти в любую команду бесплатно на правах свободного агента.
«Мы хотели бы видеть Эвана и в будущем в нашей команде, поэтому очень жаль, что он покидает нас. В то же время мы благодарим Эвана за пять лет совместной работы. Он внёс свой вклад в спортивные успехи и позитивное развитие «Айнтрахта». Мы желаем ему всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении клуба.
В сезоне-2022/2023 на счету Н'Дика 44 матча за «Айнтрахт» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Игрок выступал за немецкую команду с 2018 года. В составе «Айнтрахта» Н'Дика выигрывал Лигу Европы – 2021/2022.
Ранее сообщалось об интересе к Н'Дика со стороны «ПСЖ».
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