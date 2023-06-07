Неймар выставлен на трансфер. «ПСЖ» готовится к перестройке клуба

«ПСЖ» составил список футболистов, которых планирует продать этим летом. Среди них — Неймар.

В первую очередь среди игроков, которыми парижский клуб остался недоволен — испанский полузащитник Карлос Солер, купленный прошлым летом. Помимо него, «ПСЖ» планирует попрощаться с Ренату Саншешем, у которого в этом сезоне было множество травм, в связи с чем игрок не смог раскрыть свой потенциал.

Также клуб готов продать нападающих Уго Экитике и Мауро Икарди.

Из ключевых игроков, с которыми готов распрощаться «ПСЖ» — Ашраф Хакими, Марко Верратти и Неймар.

Парижане хотели расстаться с Неймаром ещё прошлым летом, но клуб не смог найти покупателя. Претендентов на бразильца не так много, поскольку он должен получать крупную зарплату, но при этом не всегда может выходить на поле в связи с частыми травмами.