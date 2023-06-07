Смолов — о Захаряне в «Челси»: если бы я принимал решение — я бы продал его

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался об интересе со стороны лондонского «Челси» к своему товарищу по команде — полузащитнику Арсену Захаряну.

«Как Захарян реагировал на интерес со стороны «Челси»? Отшучивался. Было впечатление, что он сам не до конца верил, что это возможно. Но при этом, как мне кажется, очень сильно хотел переехать в Англию. Думаю, ещё был такой момент – он думал: «В 19 – «Челси», я в порядке. Ну, ладно, не сейчас, значит, в 20 в «Реал» уеду».

Когда появилась новость (о возможном переходе Захаряна в «Челси» в августе 2022 года. — Прим. «Чемпионата»), я в столовой на базе спросил у нашего спортивного директора: «Это действительно предложение?» Он сказал, что предложение действительно есть. Я спросил: «Что думаете?», он ответил, что нужно продавать Арсена. Такая позиция была у «Динамо». Я согласился с этим. Это супер для всех, в том числе и для нашего клуба.

Если бы я принимал решение – я бы продал его. Сам бы отвёз через Дубай в Англию», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале NOBEL.

В сезоне-2022/2023 на счету Захаряна 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и восемью результативными передачами.

Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.