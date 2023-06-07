Смолов — о Захаряне: у него регресс. Арсен немного переоценил себя

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о спаде в игре у своего товарища по команде — полузащитника Арсена Захаряна.
«То, что происходит с Захаряном — это даже стагнацией сложно назвать. У него объективно регресс. Плюс, я думаю, он сам для себя переосмыслил свою роль в команде. Ввиду интереса со стороны «Челси», сборной, было много всего. Я могу привести в пример Олега Шатова – мне кажется, у него была схожая ситуация в «Зените» после ухода Халка.
Он переосмыслил свою роль, чуть переоценил себя. Стало меньше желания, меньше самоотдачи. И, к сожалению, команда его тоже не поддержала. В прошлом сезоне неудачный матч Захаряна могли компенсировать удачной игрой «Динамо», и это же выглядело совершенно по-другому», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале NOBEL.
В сезоне-2022/2023 на счету Захаряна 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и восемью результативными передачами.
- 7 июня 2023
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