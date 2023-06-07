Кокорин посетит финал Лиги конференций, чтобы поддержать свой клуб

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин посетит финал Лиги конференций — 2022/2023. Итальянские журналисты встретились с российским футболистом в Праге и пообщались с ним.
«Думаю, «Фиорентина» победит сегодня вечером, хоть это будет и нелегко. Я надеюсь, что команда справится со всеми сложностями и выиграет трофей. Для города, для всего персонала и для общества это будет огромным достижением.
Я приехал сюда, чтобы поддержать своих товарищей. Я просто хочу насладиться игрой», — приводит слова Кокорина Fiorentina News.
Финальный матч Лиги конференций — 2022/2023 состоится в среду, 7 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Синобо» в Праге (Чехия). Начало игры — в 22:00 мск.
В сезоне-2022/2023 на счету Кокорина 29 матчей за «Арис» Лимасол, в которых он отметился 13 голами. Форвард выступал за кипрскую команду на правах аренды. В прошедшем сезоне «Арис» впервые в истории завоевал чемпионский титул.
Контракт игрока с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн. Ранее сообщалось о желании «Фиорентины» вернуть Кокорина из аренды.
- 7 июня 2023
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