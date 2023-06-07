Смолов — о матче с «Амкалом»: вы что, клоуны? Вы реально хотите, чтобы мы вас бить начали?

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о товарищеской игре с «Амкалом», которая состоялась в июне прошлого года.
«Я не помню, почему не общался в микст-зоне после матча с «Амкалом». Может, торопился куда-то. Ну после матчей я целенаправленно прохожу мимо (микст-зоны. — Прим. «Чемпионата»). После «Амкала» – не помню. Что-то подразозлили они меня во время матча, помню.
Кто-то говорил: «Что вы прыгаете? А если мы сейчас начнём?» Они думали, что мы их как будто бьём специально. Ну и в какой-то момент я подзакипел: «Вы что, клоуны? Вы реально хотите, чтобы мы вас бить начали? Чтобы вы поняли, что это такое», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале NOBEL.
Товарищеская игра с «Амкалом», состоявшаяся 25 июня 2022 года, закончилась победой «Динамо» со счётом 5:0. В составе бело-голубых выступал нападающий хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
- 7 июня 2023
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