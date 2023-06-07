Итальяно — о финале ЛК: у «Фиорентины» есть шанс войти в историю. Команда обрела зрелость

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о предстоящем финале Лиги конференций – 2022/2023, в котором его команда сразится с «Вест Хэмом».
«Начиная с матча плей-офф с «Твенте», мы постепенно прибавляли, и это привело нас к финалу. Я с нетерпением жду возможности оказаться на переполненном стадионе. Моя команда постарается показать максимум.
Два финала за год – это невероятное достижение. Первый прошёл плохо («Фиорентина» уступила в финале Кубка Италии «Интеру» со счётом 1:2 – Прим. «Чемпионата»), но наши головы высоко подняты. Нужно показать характер и не допускать ошибки. Возможность сразиться за этот трофей – это большая гордость и выдающееся достижение. Ожидал ли я подобного в начале сезона? Если честно, нет. Однако по ходу турнира мы обрели зрелость и теперь стараемся играть с характером.
Мой личный путь также заставляет меня гордиться. Я счастлив, что получил подобную возможность. Благодарю клуб и игроков — они великолепно себя проявили. У нас есть возможность сделать что-то выдающееся и войти в историю», – приводит слова Итальяно Sky Sport Italia.
Финальный матч Лиги конференций — 2022/2023 состоится в среду, 7 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). Начало игры — в 22:00 мск.
- 7 июня 2023
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