Габулов о словах Смолова о «паненке»: он так и не сделал правильных выводов — сплошное «я»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов отреагировал на слова Фёдора Смолова о незабитом пенальти в послематчевой серии в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией.

«Я не сторонник того, чтобы выносить на всеобщее обозрение те события, которые происходят в раздевалке футбольной команды. Потому что я считаю, что всё, что происходит там, должно оставаться там. Это внутренняя кухня.

Я понял одно: Федя так и не сделал правильных выводов и так и не осознал причину произошедшего с ним на чемпионате мира. Во всём интервью звучит сплошное «я». Даже на вопрос, подвёл ли он команду, Федя сказал о себе. Для него «я» было больше, чем команда. Очень жаль, что Федя этого не осознал.

И вообще, очень жаль, что он сейчас вспомнил об этом. Да, был инцидент. Была высказана мной претензия касательно этой ситуации именно через призму того, что нельзя ставить себя выше команды. Последствия бывают такими плачевными. Я пытался себя максимально сдержать, чтобы не было это резко в силу разницы в нашем возрасте. Опять же, я имел право это сделать на правах возрастных футболистов нашей сборной. И плюс ко всему мы достаточно близко общались на протяжении всей карьеры и чемпионата мира в России», — приводит слова Габулова «Спорт-экспресс».

Ранее нападающий «Динамо» в интервью на YouTube-канале NOBEL рассказал, что после незабитого пенальти у него случился конфликт с Габуловым.