«Фиорентина» — «Вест Хэм»: англичане вышли вперёд

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В решающем матче Лиги конференций сезона-2022/2023 встречаются итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм». Команды играют на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 61-й минуте с пенальти отличился форвард «Вест Хэма» Мохамед Саид Бенрахма — 1:0 в пользу английского клуба.

Ранее команды не смогли отметиться забитыми мячами в первой половине встречи. Ближе к голу были флорентийцы: в концовке тайма отличился форвард «фиалок» Лука Йович, однако его мяч отменили из-за офсайда.

В полуфинале «Фиорентина» по сумме двух матчей прошла швейцарский «Базель» — 4:3. «Вест Хэм» одолел нидерландский «АЗ Алкмар» — 3:1. Ранее «Фиорентина» и «Вест Хэм» не встречались между собой. В прошлом сезоне победителем Лиги конференций стала итальянская «Рома».