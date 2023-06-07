«Фиорентина» — «Вест Хэм»: «молотобойцы» вышли вперёд на 90-й минуте

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В решающем матче Лиги конференций сезона-2022/2023 встречаются итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм». Команды играют на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Вест Хэм» снова вышел вперёд на 90-й минуте: отличился Джаррод Боуэн — 2:1.

Ранее команды не смогли отметиться забитыми мячами в первой половине встречи. Ближе к голу были флорентийцы: в концовке тайма отличился форвард «фиалок» Лука Йович, однако его мяч отменили из-за офсайда.

Счёт в матче на 62-й минуте открыл форвард «Вест Хэма» Мохамед Саид Бенрахма, реализовавший пенальти. Хавбек «Фиорентины» Джакомо Бонавентура спустя пять минут сравнял счёт, отправив мяч в дальний угол ворот «Вест Хэма» на 67-й минуте.