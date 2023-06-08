Криштиану Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своей карьере.

«У меня осталось два-три года карьеры, в этом возрасте ещё важнее заботиться о себе. Не исключаю, что куплю футбольную команду. Это то, чем я хотел бы заняться после завершения игровой карьеры», — приводит слова Роналду Goal.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение португальского форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Роналду принял участие в 16 матчах в рамках чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Ранее Роналду заявил, что останется в «Аль-Насре» на следующий сезон. Напомним, по итогам прошлого сезона «Аль-Наср» вместе с португальцем не смог завоевать ни одного трофея.

Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халиджа»: