Кирьяков: если «Динамо» возглавит Слуцкий, это будет футбольный клуб «Голливуд»

Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался по поводу возможного назначения Леонида Слуцкого на пост главного тренера клуба.

«Слуцкий может занять пост главного тренера «Динамо»? Это больше похоже на цирк. Человек ушёл в шоу-бизнес, а его снова тащат в футбол. Если «бело-голубые» сделают такой ход, то будет футбольный клуб «Голливуд». Видно, что Леонид Викторович разочаровался в профессии тренера.

Могло бы «Динамо» со Слуцким добиться хороших результатов? Человек провалился, как он может дать результат? Да, у него есть заслуги в карьере с ЦСКА. Но во всех последних клубах он провалился. Его последние результаты вызывают новые вопросы. Слуцкий в шоу-бизнесе, зачем его трогать? Это моё мнение, но если Леонид Викторович станет главным тренером «Динамо», тогда над руководством «бело-голубых» будут смеяться. Тогда можно сказать, что цирк уехал, а клоуны остались», — приводит слова Кирьякова Metaratings.

Напомним, последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.