Дмитрий Чистяков: вера в чемпионство «Зенита» появилась после игры с «Ростовом»
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Российский центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о чемпионстве сине-бело-голубых, а также ответил на вопрос, после какого момента появилась уверенность в победе клуба в РПЛ.
«Не могу сказать, что были прямо явно сложные моменты. Разве что после поражения от ЦСКА весной. Но потом победили «Урал», «Локомотив», и стало поспокойнее. А после игры с «Ростовом», когда мы сохранили отрыв, появилась окончательная вера, что чемпионство от нас не уйдёт. Отрыв остался, а игр стало меньше. Так что понимали, что должны довести чемпионат до победы», – сказал Чистяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Напомним, «Зенит» выиграл чемпионат России пятый год подряд.
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