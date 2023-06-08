«В первое время было обидно и непривычно». Чистяков — о проигранной конкуренции в «Зените»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что изначально чувствовал себя непривычно в команде из-за проигранной конкуренции.

«Понятно, что в первое время было обидно и непривычно. Когда весь сезон играешь в основе, а потом приходит другой защитник, и ты уже на скамейке. У меня такое было в «Ростове», когда я играл с разными партнёрами, но пришёл Осипенко и попал в старт. Конечно, расстраивался – у меня же тоже есть чувства. Но понимал, что этим ничего не добьюсь. Лучше никому не сделаю. Решил сконцентрироваться на работе и делать от себя всё зависящее. Я не могу сказать, что сел на скамейку незаслуженно. Значит, Родригао и Ловрен осенью были сильнее», – сказал Дмитрий Чистяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.