«В первое время было обидно и непривычно». Чистяков — о проигранной конкуренции в «Зените»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что изначально чувствовал себя непривычно в команде из-за проигранной конкуренции.
«Понятно, что в первое время было обидно и непривычно. Когда весь сезон играешь в основе, а потом приходит другой защитник, и ты уже на скамейке. У меня такое было в «Ростове», когда я играл с разными партнёрами, но пришёл Осипенко и попал в старт. Конечно, расстраивался – у меня же тоже есть чувства. Но понимал, что этим ничего не добьюсь. Лучше никому не сделаю. Решил сконцентрироваться на работе и делать от себя всё зависящее. Я не могу сказать, что сел на скамейку незаслуженно. Значит, Родригао и Ловрен осенью были сильнее», – сказал Дмитрий Чистяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 8 июня 2023
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