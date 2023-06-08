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Защитник «Зенита» Чистяков: к барабанщикам вместо фанатов на трибуне привыкнуть невозможно

Защитник «Зенита» Чистяков: к барабанщикам вместо фанатов на трибуне привыкнуть невозможно
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался на тему отсутствия активных фанатов на домашних матчах команды на «Газпром Арене».

«Можно ли привыкнуть к барабанщикам вместо фанатов? Невозможно. Банально прозвучит, но как в театре. У нас пусть и не пустые трибуны, но в любом случае фанаты дают огромную энергию. Их никто не заменит», – сказал Дмитрий Чистяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, активные болельщики команд Российской Премьер-Лиги отказались от посещения матчей клубов в турнире из-за введения «карты болельщика» (Fan ID). «Зенит» в прошедшем сезоне стал чемпионом России в пятый раз подряд. Для самого Чистякова это третье чемпионство в карьере.

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