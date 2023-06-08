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Защитник «Зенита» Чистяков: уход России в Азию? Лучше подождать, если есть шанс вернуться

Защитник «Зенита» Чистяков: уход России в Азию? Лучше подождать, если есть шанс вернуться
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Защитник «Зенита» и сборной России Дмитрий Чистяков признался, что не выступает за переход РФС в Азию, если у организации ещё есть шансы вернуться в Европу. Российский футбол отстранён из европейского из-за мировой ситуации.

«В еврокубках я сыграл всего семь матчей. Поздно залез, ведь в первом сезоне в «Зените» не был заявлен. Слава богу, это всё-таки случилось. Но жаль, что поздно. Семь так семь – у кого-то вообще ничего. Надеюсь, ещё выступим там в будущем.

Стоит ли России уходить в Азию? Не вникаю в это сильно. Каждый день информация меняется. Моё мнение – лучше подождать, если есть шанс вернуться. Но если ситуация будет совсем безвыходно – надо уходить», – сказал Дмитрий Чистяков и эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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