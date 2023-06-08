«Опять про Дзюбу?» Карпин ответил на вопрос о встрече с форвардом «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о встрече с нападающим московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой на премии РПЛ, косвенно подтвердив, что давний конфликт между ними был исчерпан.

«Как прошла моя встреча с Дзюбой на премии РПЛ? Опять про Дзюбу? Поздоровались и поздоровались. «Как дела? Всё хорошо». Всё.

Дзюба сказал, что топор войны между нами зарыт? Когда мы намеревались вызывать его в сборную, думаете, топор не был зарыт? Ещё раз: мы намеревались — да. А что там дальше было — другой вопрос. По разным причинам не смог приехать», — приводит слова Карпина Sport24.

По слухам, между Карпиным и Дзюбой был продолжительный конфликт, из-за чего форвард не вызывался в сборную России.