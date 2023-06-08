«Опять про Дзюбу?» Карпин ответил на вопрос о встрече с форвардом «Локомотива»
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о встрече с нападающим московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой на премии РПЛ, косвенно подтвердив, что давний конфликт между ними был исчерпан.
«Как прошла моя встреча с Дзюбой на премии РПЛ? Опять про Дзюбу? Поздоровались и поздоровались. «Как дела? Всё хорошо». Всё.
Дзюба сказал, что топор войны между нами зарыт? Когда мы намеревались вызывать его в сборную, думаете, топор не был зарыт? Ещё раз: мы намеревались — да. А что там дальше было — другой вопрос. По разным причинам не смог приехать», — приводит слова Карпина Sport24.
По слухам, между Карпиным и Дзюбой был продолжительный конфликт, из-за чего форвард не вызывался в сборную России.
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