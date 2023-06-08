Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Родины» Гордюшенко объяснил разгромное поражение от «Пари НН»

Полузащитник «Родины» Гордюшенко объяснил разгромное поражение от «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Родины» Астемир Гордюшенко объяснил разгромное поражение своей команды в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Напомним, «Родина» уступила «Пари Нижний Новгород» со счётом 0:3. Ответный матч состоится 10 июня.

«Сложно сказать, почему команда потерпела такое поражение от «Пари НН». В первые десять минут мы абсолютно не вошли в игру, допускали простые ошибки. Потом уже вроде как вошли в матч, даже создали хорошие моменты, но, к сожалению, не реализовали их.

Разгромное поражение сильно усложнило нам ситуацию. Но мы поедем в Нижний Новгород и достойно отыграем ответный матч. В первой игре сказалось давление. Во втором матче уже никакого давления быть не должно. Нужно просто выйти и отыграть свою игру, а там будет как будет», — сказал Гордюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Похоже, в РПЛ будет только два новичка. Как прошли первые стыковые матчи
Похоже, в РПЛ будет только два новичка. Как прошли первые стыковые матчи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023