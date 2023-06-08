«Было страшно». Барриос — о праздновании чемпионства «Зенита» в самолёте

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос поделился воспоминаниями о праздновании чемпионского титула сине-бело-голубых в сезоне-2018/2019, которое прошло в самолёте. Колумбиец признался, что ему в тот момент было страшно.

«Мы летели в самолёте. Надеялись, но не ждали получить такую радостную новость. Мы были так счастливы в тот момент. Конечно, было страшно. Думаю, я был одним из немногих, кто призывал всех успокоиться, говорил, что мы находимся в воздухе, полёт в самом разгаре, опомнитесь», — сказал Барриос в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале «Зенита».

«Зенит» сыграл вничью в Грозном (1:1) и на самолёте отправился в Санкт-Петербург. На борту пилот сообщил игрокам результат матча конкурентов сине-бело-голубых за титул, который закончился победой «Арсенала» над «Локомотивом». «Зенит» стал чемпионом РПЛ.