Тарханов: «Ростов» — открытие сезона в РПЛ. Последний раз такой успех был с Бердыевым
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Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо», «Химок», «Урала» и «Енисея» Александр Тарханов назвал «Ростов» открытием сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге. Он отметил наличие в составе ростовчан молодых футболистов.
«Ростов» с Карпиным — команда-открытие этого сезона в РПЛ. Последний раз такой успех был с Бердыевым, когда ростовчане заняли второе место. А в этом году после долгого перерыва боролись за первую тройку. Ещё важно, что в команде были свои молодые игроки», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ростов» завершил на четвёртом месте, набрав 53 очка. Клуб смог одержать 15 побед, семь раз потерпел поражение и восемь раз сыграл вничью.
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