«Я даже не успел испугаться». Тимощук — о спасении Домингеса в Раменском в 2007 году

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук поделился воспоминаниями о матче сине-бело-голубых в Раменском с местным «Сатурном» в 2007 году (1:0). Особенно украинец выделил спасение тогдашнего хавбека петербуржцев Алехандро Домингеса на последних минутах.

«Я тогда спросил у Чори, почему он вообще там оказался, потому что всё происходило очень быстро на моих глазах. Я даже не успел испугаться. Мы тогда разорвали сетку ворот. Люди руками траву с газона забирали», — сказал Тимощук в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале «Зенита».

Обыграв «Сатурн» в Раменском, «Зенит» впервые в российской истории стал чемпионом страны. Домингес вынес мяч, летевший под перекладину.