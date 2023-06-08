«Я даже не успел испугаться». Тимощук — о спасении Домингеса в Раменском в 2007 году
Поделиться
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук поделился воспоминаниями о матче сине-бело-голубых в Раменском с местным «Сатурном» в 2007 году (1:0). Особенно украинец выделил спасение тогдашнего хавбека петербуржцев Алехандро Домингеса на последних минутах.
«Я тогда спросил у Чори, почему он вообще там оказался, потому что всё происходило очень быстро на моих глазах. Я даже не успел испугаться. Мы тогда разорвали сетку ворот. Люди руками траву с газона забирали», — сказал Тимощук в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале «Зенита».
Обыграв «Сатурн» в Раменском, «Зенит» впервые в российской истории стал чемпионом страны. Домингес вынес мяч, летевший под перекладину.
Комментарии
- 8 июня 2023
-
15:14
-
15:13
-
15:10
-
15:05
-
15:04
-
15:02
-
14:54
-
14:36
-
14:30
-
14:30
-
14:27
-
14:21
-
14:14
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:54
-
13:46
-
13:45
-
13:36
-
13:32
-
13:26
-
13:20
-
13:13
-
13:10
-
13:05
-
13:03
-
12:50
-
12:48
-
12:37
-
12:35
-
12:35
-
12:34
-
12:31
-
12:15
Партнерский контент