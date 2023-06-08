Андрей Канчельскис рассказал о главных разочарованиях сезона в РПЛ
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о главных разочарованиях Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023. Он выделил со знаком минус два клуба, которые вылетели в Первую лигу — московское «Торпедо» и подмосковные «Химки».
«Главными разочарованиями сезона стали «Торпедо» и «Химки». Много чего говорилось и писалось о них. Чехарда со сменой тренеров показала, что ни к чему хорошему такое не приводит. Разочарование сильное, но это очевидно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, «Торпедо» и «Химки» напрямую вылетели из РПЛ, а «Факел» и «Пари Нижний Новгород» попали в зону стыковых матчей за право играть в РПЛ в следующем сезоне.
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