Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Канчельскис рассказал о главных разочарованиях сезона в РПЛ

Андрей Канчельскис рассказал о главных разочарованиях сезона в РПЛ
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о главных разочарованиях Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023. Он выделил со знаком минус два клуба, которые вылетели в Первую лигу — московское «Торпедо» и подмосковные «Химки».

«Главными разочарованиями сезона стали «Торпедо» и «Химки». Много чего говорилось и писалось о них. Чехарда со сменой тренеров показала, что ни к чему хорошему такое не приводит. Разочарование сильное, но это очевидно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Торпедо» и «Химки» напрямую вылетели из РПЛ, а «Факел» и «Пари Нижний Новгород» попали в зону стыковых матчей за право играть в РПЛ в следующем сезоне.

Материалы по теме
Кирьяков: моё любимое «Динамо» — разочарование сезона. Но и «Химки» с «Торпедо» неудачники
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023