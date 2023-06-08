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Игрок «Нефтехимика» Калугин: обидно, что нам не хватило трёх очков до стыковых матчей

Игрок «Нефтехимика» Калугин: обидно, что нам не хватило трёх очков до стыковых матчей
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Воспитанник московского «Динамо» и защитник «Нефтехимика» Никита Калугин оценил результаты сезона-2022/2023 для команды Кирилла Новикова.

«Когда в последнем туре обыгрываешь в дерби «КАМАЗ», смотришь в таблицу, видишь, что ты – шестой и до «стыков» тебе не хватило каких-то трёх очков, то это в какой-то степени обидно. С другой стороны, по сезону у нас были очень провальные отрезки – 1:5 с «Родиной», 1:4 с «Велесом», 0:3 с «Шинником».

Очень неоднозначный сезон, но под конец чемпионата получилось выдать хорошую серию из пяти матчей на ноль и, опять-таки, выиграть в дерби. Сезон очень сложный, но круто, что оказались на шестом месте. Это работа всей команды и всего клуба», — цитирует Калугина издание «Татар-информ».

«Нефтехимик» закончил сезон-2022/2023 на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 47 очков по результатам 34 проведённых матчей. Занявшая пятую строчку «Родина» набрала 50 очков.

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