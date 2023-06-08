Игнатьев предложил отказаться от проведения футбольных матчей в манеже

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что лучше не проводить официальные футбольные матчи в манеже.

«Сейчас все об этом говорят — а где вы были раньше? Это решение же не неделю назад приняли. Почему, когда все представители собирались перед началом сезона, этот вопрос не подняли? Видимо, тогда все думали: главное, что мы играем. А где и как матч пройдёт — не так важно.

В манеже сложно играть: тяжело дышать, приходится привыкать. К искусственному покрытию тоже нужно привыкнуть. Организаторы рискуют здоровьем футболистов, потому что нагрузка на коленные и голеностопные суставы возрастает.

Одну игру в манеже можно перетерпеть, конечно, когда погодные условия не позволяют играть на улице, но сейчас все поля с подогревом. Тогда зачем рисковать? Надо прийти к общему знаменателю: либо играем, либо не играем вообще. Моё мнение: лучше отказаться от игр в манеже», — цитирует Игнатьева Legalbet.

Напомним, первый стыковой матч за право выступать в Российской Премьер-Лиге прошёл между «Енисеем» и «Факелом» в красноярском манеже с искусственным покрытием. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу воронежцев. Ответная игра состоится в субботу, 10 июня, в Воронеже. Начало матча — в 17:30 мск.