Никита Гойло: настрой — побороться за место в основе «Зенита» в следующем сезоне

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Гойло, который в скором времени присоединится к санкт-петербургскому «Зениту», рассказал о своём желании стать основным голкипером сине-бело-голубых в новом сезоне.

«В Нижнем мне очень понравилось — прекрасный город. Но после окончания сезона я возвращаюсь в Санкт-Петербург. Настрой — побороться за место в основе. С этим и иду туда», — приводит слова Гойло «РБ Спорт».

Напомним, Гойло — воспитанник школы «Зенита». Он выступал за молодёжную команду петербуржцев и «Зенит-2». В сезоне-2020/2021 вратарь играл на правах аренды за тольяттинский «Акрон», а с 2022 года выступал за «Пари Нижний Новгород».

В сезоне-2022/2023 24-летний голкипер провёл в составе «Пари НН» 15 матчей, в которых пропустил 21 гол.