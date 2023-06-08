Никита Гойло: настрой — побороться за место в основе «Зенита» в следующем сезоне
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Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Гойло, который в скором времени присоединится к санкт-петербургскому «Зениту», рассказал о своём желании стать основным голкипером сине-бело-голубых в новом сезоне.
«В Нижнем мне очень понравилось — прекрасный город. Но после окончания сезона я возвращаюсь в Санкт-Петербург. Настрой — побороться за место в основе. С этим и иду туда», — приводит слова Гойло «РБ Спорт».
Напомним, Гойло — воспитанник школы «Зенита». Он выступал за молодёжную команду петербуржцев и «Зенит-2». В сезоне-2020/2021 вратарь играл на правах аренды за тольяттинский «Акрон», а с 2022 года выступал за «Пари Нижний Новгород».
В сезоне-2022/2023 24-летний голкипер провёл в составе «Пари НН» 15 матчей, в которых пропустил 21 гол.
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