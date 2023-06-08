Юрген Клопп высказался о новичке клуба Мак Аллистере

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансфер аргентинского полузащитника Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона».
«В наш клуб приходит очень талантливый, технически одарённый и очень умный молодой футболист. Это отличная новость! Он универсальный игрок, который может играть сразу на нескольких позициях в центре поля. Я наблюдал за ним, когда он был мальчиком. Теперь он стал мужчиной и помог своей сборной выиграть чемпионат мира.
Я очень рад, что свои следующие шаги в футболе Алексис будет делать в нашей команде. Он хорош уже сейчас, но может добиться ещё большего прогресса. Благодарен всем в клубе, кто помог осуществить этот трансфер. Не могу дождаться начала работы с Алексисом», — приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.
В сезоне-2022/2023 аргентинский хавбек провёл 40 матчей в составе «Брайтона» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами.
- 8 июня 2023
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