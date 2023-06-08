Мак Аллистер — о переходе в «Ливерпуль»: после победы на ЧМ мне захотелось больше трофеев

Аргентинский полузащитник Алексис Мак Аллистер высказался о своём переходе в «Ливерпуль».
Фото: liverpoolfc.com
«Что я чувствую? Ощущения великолепные! Сбылась моя мечта. Я с нетерпением жду момента, когда приступлю к работе. Мне хотелось быть в команде с первого дня предсезонки, поэтому рад, что сделка уже закрыта. С нетерпением жду встречи с новыми партнёрами по команде.
Этот сезон складывается потрясающе: сначала победа на чемпионате мира с Аргентиной, потом достижения с «Брайтоном». Но пришло время думать о «Ливерпуле». Постараюсь каждый день становиться лучше.
После победы на чемпионате мира мне захотелось больше трофеев. Подумал, что «Ливерпуль» поможет мне с этим. Такова моя цель. Когда ты играешь за большой клуб, то обязан брать трофеи. Этого я и хочу больше всего», – приводит слова Мак Аллистера официальный сайт мерсисайдцев.
В сезоне-2022/2023 аргентинский хавбек провёл 40 матчей в составе «Брайтона» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами.
- 8 июня 2023
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