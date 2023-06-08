Радимов: Салиховой пора отставить слёзы по поводу судейства «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о решении КДК РФС относительно дисквалификации защитника «Спартака» Георгия Джикии.
«Если вы думаете, что в нашем судействе ничего не меняется, то вы ошибаетесь! Сравним два решения КДК с разницей почти в 20 лет:
1) 18 мая 2004 года: дисквалифицировать футболиста «Зенита» Радимова на пять матчей за нецензурную брань в адрес главного арбитра Французова;
2) 8 июня 2023-го: Георгий Джикия дисквалифицирован на два матча за брань в адрес арбитра (один из них – условно).
Видимо, за этот срок ненормативная лексика настолько вошла в нашу жизнь, что за неё уже наказывают не так строго. КДК — неисправимы! Ну а Зареме Салиховой, которая заканчивала школу тогда, когда мне КДК «пятёрку» выписывал, пора уже отставить слёзы по поводу судейства после такого», — написал Радимов в своём телеграм-канале.
Напомним, капитан «Спартака» Джикия не смог сдержать эмоций во время матча 30-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов», за что был удалён. В четверг, 8 июня, глава КДК РФС сообщил о решении дисквалифицировать Джикию по итогам встречи с самарцами на два матча, один из которых — условно.
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