Защитник «Челси» Маланг Сарр вернулся в расположение клуба

Защитник «Челси» Маланг Сарр, выступавший в прошедшем сезоне за «Монако» на правах аренды, вернулся в расположение лондонского клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, Сарр не присоединится к «Монако» на постоянной основе и будет готовиться к новому сезону с «Челси». 24-летний защитник не так давно получил мышечную травму живота, которая заставила задуматься руководство монегасков о целесообразности выкупа футболиста.

Отметим, что у «Монако» было право выкупа игрока за € 15 млн. В сезоне-2022/2023 на счету Сарра 17 матчей за монегасков во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.