Фёдор Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в мае

Российский нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов признан лучшим игроком команды в мае, сообщает пресс-служба клуба.

Чалов получил 35% голосов в выборе болельщиков. На втором месте оказался голкипер армейцев Игорь Акинфеев, который набрал 24% голосов. Третье место досталось бразильскому защитнику красно-синих Мойзесу, у него 11% голосов.

В мае 25-летний Чалов сыграл пять матчей за ЦСКА, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

По итогам сезона-2022/2023 армейцы заняли второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 58 очков. Чемпионом стал «Зенит» с 70 очками. На третьей строчке расположился «Спартак», у которого в активе 54 очка.

Напомним, в воскресенье, 11 июня, состоится матч в рамках Суперфинала Кубка России, в котором красно-синие сыграют с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» и начнётся в 17:00 по московскому времени.