Уругвай обыграл Израиль и вышел в финал молодёжного ЧМ

Завершился первый полуфинальный матч чемпионата мира среди игроков до 20 лет, в котором встречались сборные Уругвая и Израиля. Южноамериканская команда одолела соперника с минимальным счётом — 1:0. Таким образом, уругвайцы стали первыми финалистами турнира.
У обеих команд не получалось забить на протяжении долгого времени — мяч упорно не шёл в ворота. После первого тайма счёт был равный — 0:0.
Однако уругвайцы смогли переиграть соперника: на 61-й минуте победный мяч на свой счёт записал форвард латиноамериканской команды Андерсон Дуарте.
На предыдущей стадии Израиль был сильнее Бразилии (3:2), а Уругвай одолел США (2:0) В финальном матче южноамериканцы сразятся с победителем пары Италия — Южная Корея. Второй полуфинал состоится в пятницу, 9 июня. Начало игры в 00:00 мск.
- 8 июня 2023
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