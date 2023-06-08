«Манчестер Юнайтед» может отдать Гринвуда в аренду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может покинуть клуб этим летом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «красные дьяволы» хотят отправить 21-летнего форварда в аренду на весь сезон-2023/2024. «Юнайтед» продолжает внутреннее расследование в отношении игрока по делу об изнасиловании. В клубе обеспокоены возможным имиджевым уроном.

Сообщается, что Гринвуд и его представители рассматривают варианты с переездом в чемпионат Италии или Испании.

Мэйсон не выступал в официальных матчах с 30 января 2022 года. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2025-го. Ориентировочная стоимость футболиста на момент его последней игры за «красных дьяволов», по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее о будущем Гринвуда высказывался главный тренер «Манчестер Юнайтед».