«Манчестер Юнайтед» может отдать Гринвуда в аренду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может покинуть клуб этим летом, сообщает Daily Mail.
По информации источника, «красные дьяволы» хотят отправить 21-летнего форварда в аренду на весь сезон-2023/2024. «Юнайтед» продолжает внутреннее расследование в отношении игрока по делу об изнасиловании. В клубе обеспокоены возможным имиджевым уроном.
Сообщается, что Гринвуд и его представители рассматривают варианты с переездом в чемпионат Италии или Испании.
Мэйсон не выступал в официальных матчах с 30 января 2022 года. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2025-го. Ориентировочная стоимость футболиста на момент его последней игры за «красных дьяволов», по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
Ранее о будущем Гринвуда высказывался главный тренер «Манчестер Юнайтед».
- 9 июня 2023
-
00:11
-
00:05
- 8 июня 2023
-
23:54
-
23:49
-
23:47
-
23:44
-
23:23
-
23:20
-
23:11
-
23:06
-
23:01
-
22:44
-
22:43
-
22:33
-
22:31
-
22:25
-
22:17
-
22:01
-
21:58
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:38
-
21:37
-
21:30
-
21:20
-
21:19
-
21:18
-
21:11
-
21:07
-
21:00
-
20:54
-
20:45
-
20:43
-
20:36