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Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: зарплата Лички очень скромная по меркам РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: зарплата Лички очень скромная по меркам РПЛ
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что финансовые условия главного тренера команды Марцела Лички по новому контракту изменились незначительно и чех по‑прежнему получает меньше, чем многие другие специалисты.

«Не были ли тяжёлыми переговоры о продлении контракта с Личкой? Никаких проблем не было. Марцел приехал, встретился с президентом клуба, всё быстро прошло. Сели, поговорили, ударили по рукам.

Личные условия увеличились? Незначительно. Из того, что я знаю по зарплатам других тренеров, зарплата Лички очень скромная по меркам РПЛ», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

В марте, напомним, стало известно, что «Оренбург» активировал опцию продления контракта с Личкой на один сезон. Чешский специалист тренирует команду с лета 2020 года.

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