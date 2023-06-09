Нападающий «Родины» Калмыков: клуб не только выйдет в РПЛ, но и закрепится там

Нападающий «Родины» Амур Калмыков считает, что в перспективе московский клуб выйдет в Российскую Премьер-Лигу и будет добиваться в высшем дивизионе определённых успехов.

«Я надеюсь на то, что вижу изнутри. Очень надеюсь, что всё хорошо сложится у команды. Я не знаю где я буду через два-три года, но надеюсь, что у «Родины» всё получится. Дай бог, мы сейчас выйдем в РПЛ.

Когда я приходил в клуб, задача была – выйти Премьер-лигу и расти. Я вижу, что «Родина» не только в РПЛ выйдет, но закрепится там и со временем будет добиваться успехов», – приводил слова Калмыкова Metaratings.ru.

Напомним, что первый стыковой матч между «Пари Нижним Новгородом» и «Родиной» состоялся 7 июня и завершился победой нижегородцев со счётом 3:0. Ответная игра состоится 10 июня.