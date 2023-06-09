Ледяхов назвал предположительный срок готовности стадиона «Алании»

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов рассказал, что останется во владикавказской команде и прокомментировал ход строительства стадиона в столице Северной Осетии. «Алания» последние сезоны проводит домашние матчи в Грозном.

«У меня контракт с «Аланией», поэтому я остаюсь. Уже 18 июня начинаем работать. По стадиону разговор [с руководством] был. Думаю, что он будет готов уже к Новому году. Поэтому мы будем бороться за высокие места. Мы рядом со стадионом тренируемся. Всё знали. Видно, что там ещё очень много работ. Примерно на полгода точно. Сильно ли расстроились, что в этом году не получилось выйти в премьер-лигу? Конечно. Надежда была до последнего. Руководство подавало апелляцию, были разговоры на высоком уровне. Мы уже были на третьем месте, и нам ничего не было нужно, но играли и ждали до последнего, что нам разрешат играть в стыках.

Тяжело ли ездить даже на домашние матчи на выезд? Нет, на автобусе 1,5 часа. Хороший автобус, хорошая дорога, хорошая гостиница в Грозном возле стадиона. С логистикой никаких проблем не было. И наши болельщики туда приезжали. Никаких проблем не возникало», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

Из-за отсутствия подходящей арены для игры в РПЛ «Алания» не была допущена к переходным матчам, несмотря на третье место в первой лиге.