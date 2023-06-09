«Тоттенхэм» презентовал новую домашнюю форму на сезон-2023/2024

Английский «Тоттенхэм» на официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024. Комплект полностью белый.

«Впервые с сезона-2012/2013 мы возвращаемся к домашней форме лилейно-белого цвета с нашей классической белой футболкой, дополненной белыми шортами и гетрами.

Тонкий узор из пересекающихся кругов и линий, видимый повсюду, черпает вдохновение из «Звуков Лондона N17» и истории телевещания в этом районе.

Новая домашняя форма впервые будет надета нашей мужской основной командой, когда мы встретимся с «Вест Хэм Юнайтед» в Перте (Австралия) 18 июля – в матче открытия нашего Азиатско-Тихоокеанского тура 2023 года», — написано в заявлении лондонского клуба.

Видео: Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ