«Моя мечта сбылась». Лаймер — о своём переходе в «Баварию»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер высказался о своём переходе в клуб, признавшись, что его мечта сбылась.
«Моя мечта сбылась. «Бавария» — один из величайших клубов в мире. Я отдам всё ради клуба и болельщиков. «Бавария» всегда ставит перед собой самые высокие цели — как и я. Я здесь в нужном месте. Буду выкладываться только на 100 процентов, и это то, что я буду делать на каждой тренировке с первого дня. Жду этого с нетерпением», — приводит слова Лаймера официальный сайт «Баварии».
Лаймер перешёл в «Баварию» на правах свободного агента из «РБ Лейпциг. Контракт 26-летнего австрийского полузащитника с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года. Лаймер сыграл 29 матчей за «РБ Лейпциг» в прошедшем сезоне, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.
- 9 июня 2023
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