Булыкин: «Торпедо» стало разочарованием сезона, а про «Химки» вообще говорить не хочется

Бывший футболист «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал главное разочарование сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.

«Разочарованием сезона стало «Торпедо». Их хотелось бы видеть в РПЛ: клуб с большими традициями, болельщиками и скоро будет с хорошим стадионом. Но такой сезон в их исполнении никуда не годится. «Торпедо» – это клуб с именем. Но посмотрим, как они проявят себя в ФНЛ.

А про «Химки» вообще говорить не хочется: устроили цирк в этом сезоне, поэтому заслуженно вылетели», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

«Химки» и «Торпедо» замкнули турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Следующий сезон команды проведут в Мелбет Первой лиге.