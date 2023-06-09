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Гендиректор «Краснодара» отметил работу академии клуба перед финалом Кубка России

Гендиректор «Краснодара» отметил работу академии клуба перед финалом Кубка России
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Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг отметил работу детской академии клуба, благодаря которой много воспитанников команды играют в основном составе, который смог в этом сезоне дойти до суперфинала Фонбет Кубка России.

«В этом году нашему клубу исполнилось 15 лет! И для нас это важное событие, что в юбилейный год нам удалось пробиться в Суперфинал Кубка страны.

Не могу не отметить, что в этом сезоне это оказалось сложнее, поскольку Российский футбольный союз впервые подготовил такой необычный, но в то же время интересный формат розыгрыша Кубка. Несмотря на длительный период турнира и большое количество игр, мы сумели пройти через все стадии!

Мы особенно хотим отметить работу нашей детской академии, поскольку много наших собственных воспитанников в составе главной команды прошли этот непростой путь к финалу и теперь сыграют в главном матче за трофей. Конечно же, мы рады этому достижению и прогрессу наших молодых футболистов!» — приводит слова Хашига «Матч ТВ».

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в суперфинале Кубка России 11 июня в московских «Лужниках».

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