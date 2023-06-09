Глушаков: российский футбол давно деградирует! Давайте смотреть объективно

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков заявил, что российский футбол деградирует с 2018 года. Игрок призвал быть объективными и оценить уровень иностранцев, выступающих в России.

«Деградировал ли российский футбол за этот год без еврокубков? Российский футбол давно деградирует! С 2018 года, после чемпионата мира, наш футбол стал слабее. Давайте смотреть объективно, какие были легионеры в то время – тот же Халк, например. Сейчас таких иностранцев у нас нет, поэтому уровень нашего футбол стал слабее, но деградировал несильно», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

36-летний Глушаков ранее сообщил, что его контракт с «Пари НН» рассчитан до конца нынешнего сезона. О новом соглашении с нижегородцами игроку ничего не известно.