Дмитрий Сенников: «Торпедо» и «Химки» разочаровали. Было очевидно, что вылетят из РПЛ

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал клубы, которые разочаровали его по итогам сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге. Он выделил со знаком минус московское «Торпедо» и подмосковные «Химки».

«В этом сезоне разочаровали «Торпедо» и «Химки». Они не составили никакой конкуренции другим клубам РПЛ. Было заранее очевидно, что они совершенно заслуженно вылетят», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Напомним, «Торпедо» вместе с подмосковными «Химками» напрямую вылетели в Первую лигу. «Факел» и «Пари Нижний Новгород» финишировали в зоне стыковых матчей и борются за право выступать в РПЛ в следующем сезоне с командами из Первой лиги.